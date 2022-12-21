"موليير في تونس".. شتات الذاكرة المسرحية

أنهى الباحث المسرحي التونسي محمد المي حصيلة سنوات من البحث بإصدار كتاب جديد عنوانه "موليير في تونس"، استحضر فيه أثر الكاتب الفرنسي وإلهامه لأعمال مسرحية تم إنتاجها وإخراجها في تونس، منذ نحو قرن من الزمن.

وجاء الكتاب في حلة أنيقة وفي صفحات بالألوان تضمنت معطيات تاريخية وصورا لمشاهد من أعمال مسرحية مقتبسة من نصوص لموليير استثمرها كتّاب الدراما المسرحية والمخرجون التونسيون، وذلك لإعادة إنتاج أعمال مسرحية تحمل بصمتهم دون التخلي عن روح موليير.

ويأتي هذا الإصدار بعد مضي نحو أربعة قرون على ميلاد الكاتب الفرنسي الشهير، ويقتفي الكتاب جملة من المراجع والوثائق من أجل جمع شتات الذاكرة المسرحية التونسية في علاقة بنصوص موليير.

وقد صدر الكتاب عن المؤسسة الوطنية لتنمية المهرجانات والتظاهرات الثقافية والفنية، بمناسبة الدورة الأخيرة لأيام قرطاج المسرحية.

وقال الكاتب محمد الميّ في مقدمة كتابه إنّ "اكتشاف تونس لمسرح شكسبير كانت له أسبقية على مسرح موليير ربما ما يفسر ذلك ثقافة المشارقة وتحديدا المصريين الذين انفتحوا على الثقافة الإنكليزية وقد أشار إلى ذلك محمد السقانجي في مقال نشره في الملحق الثقافي لجريدة العمل سنة 1973 حيث قال إنه لم يقع الإقبال على اقتباس مسرح موليير وترجمته إلا خلال الأربعينيات من القرن الماضي أي بعد مضيّ ما يزيد عن ربع قرن من معرفة التونسيين للفن المسرحي".