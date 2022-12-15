معرض مدينة تونس للكتاب.. دورة استثنائية للتشجيع على اقتناء الكتب ومطالعتها

تشهد العاصمة التونسية، اليوم الخميس، انطلاق فعاليات معرض مدينة تونس للكتاب، الذي سيكون استثنائيًا هذه المرة، عبر عرض الكتب وتنظيم الفعاليات في خيم عملاقة وسط شارع رئيس في العاصمة، في مسعى إلى تقريب الكتاب من مريديه وعشّاقه والتشجيع على اقتنائه ومطالعته.

وتنتظم الدورة الحادية عشرة لمعرض مدينة تونس للكتاب بشارع الحبيب بورقيبة في العاصمة تونس، بمشاركة أكثر من 80 دار نشر تونسية وأجنبية و50 ألف عنوان، وعلى مساحة أكبر من المساحة التي أقيم عليها المعرض في دورات سابقة، بحسب ما أعلن عنه مدير المعرض الحبيب العرقوبي.