يا لحكمة التاريخ!

على هامش المظاهرات الإسرائيلية الضخمة احتجاجاً على خطة حكومة بنيامين نتنياهو للانقلاب على منظومة الحكم وإضعاف الجهاز القضائي، يحصل مشهد مدهش يتعلق بحكم التاريخ وحكمه..

فالشرطة، محكومة بتعليمات وزيرها الجديد إيتمار بن غفير، أرسلت قواتها للبطش بالمتظاهرين (اليهود طبعا)، فهاجمتهم بمختلف أساليب القمع والتنكيل، فاعتقلت العشرات واستخدمت الخيالة وخراطيم المياه، وأطلقت قنابل صوتية صادمة باتجاه المتظاهرين، واعتدت عليهم بالضرب المبرح وأصابت العديدين منهم، وأحدهم أصابته القنبلة الصوتية برأسه فقطعت أذنه وسالت دماؤه على الأرض، ووثقت الكاميرات كيف وضع شرطي ركبته على رقبة المتظاهر بهدف شلّ حركته فكاد يخنقه، وأصيب كذلك ثلاثة من الصحفيين الذين جاؤوا لتغطية الأحداث.

المتظاهرون أصيبوا بالصدمة. كان هذا الاعتداء، الذي تكرر مرتين حتى الآن في الأسبوع التاسع للمظاهرات، شرسا. بعضهم وصفوه بالوحشي، وبينهم جنرالات سابقون في الجيش والمخابرات وسائر الأجهزة الأمنية، ظهروا أمام الشاشات وراحوا يوضحون أن المظاهرات كلها حصلت على ترخيص من الشرطة نفسها، وأنهم لم يمارسوا أي نوع من العنف ضد رجال الشرطة حتى تعتدي عليهم بهذه القسوة؛ كل ما فعلوه هو الجلوس في وسط الشوارع، لغرض شرعي هو شل حركة السير حتى يشعر كل الناس بالمظاهرة.

وفي ليلة السبت الأخيرة، تم الاعتداء عليهم وهم يهمون بمغادرة الشارع الرئيسي في تل أبيب عائدين إلى بيوتهم، وقد تم توثيق تلك اللحظات الطويلة بالكاميرات الإعلامية، فكانوا يخلون الشارع، فجاءت سيارات مدافع المياه من ورائهم وراحت تضخ عليهم. كان بينهم معوقون يستخدمون العربة ذات العجلات، وشوهد أحدهم وهو يتدحرج في الشارع وفرقة الخيالة تطارده.