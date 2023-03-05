مواجهة جديدة بين غالانت وبن غفير بسبب تسريب محادثات داخلية

اندلعت مواجهة جديدة داخل الائتلاف الحكومي الإسرائيلي الذي يقوده بنيامين نتنياهو، بين وزيري الأمن القومي ايتمار بن غفير، والدفاع يوآف غالانت، إذ يتهم الأخير بن غفير بتسريب تفاصيل محادثاتهما الهاتفية.

وهذه ليست المرة الأولى التي تندلع فيها مواجهات بين وزير الدفاع الإسرائيلي والوزراء اليمينيين بحكومة نتنياهو، خاصة في ظل الاتهامات الموجهة لغالانت بتبني سياسة خاصة به تختلف عن السياسات اليمينية للحكومة.