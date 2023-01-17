الأصيل في سيرة الأمير هاري

المذكرات التي جرى تغليفها بهالات إعلامية جاذبة لا تغيب عنها النظرة التجارية الخالصة، لا يمكن وضعها في حال من الأحوال على رف مذكرات سياسية جادة من فصيلة "حكايتي من أجل الحرية" لنيلسون مانديلا مثلاً، أو "طبيب في رئاسة الوزراء" لمهاتير محمد، أو "كفاحي" لأدولف هتلر، أو "القرارت الصعبة" لجورج بوش الابن، أو "الأرض الموعودة" لباراك أوباما، وغيرها..

فبعد قراءة بعض فصول البديل، ستجد أنها أقرب ما تكون إلى عملية نشر غسيل عائلية على ظهور الحيطان ورؤوس الأشهاد، أو أنها مشاجرة نسوية خفية، تبرز ضغائن دفينة نلمسها هنا وهناك، وهذا يذكرنا بالمثل الشعبي "مركب الضراير سار ومركب السلفات احتار"، أي أن سفينة الرجل حتى ولو كان ذا زوجتين أو أكثر ستسير على خير ما يرام، بعكس سفينة على متنها أكثر من سلفة (زوجة الأخ)، فهي سفينة ستدور حول نفسها إلى أن تسقط قعرا.

وفي هذه المذكرات ستجد ظلال السلفتين اللدودتين واضحا، ميغان المنفتحة البسيطة التلقائية زوجة هاري، وكاثرن المحافظة الأرستقراطية زوجة أخيه.

أعتقد أن العائلة المالكة التي مازالت تلتزم الصمت إزاء نشر المذكرات وخباياها ستجنح إلى هدنة أو مصالحة عائلية حتى ولو صورية، لا سيما أن هاري أشار إلى إمكانية ذلك إن اعترفوا بخطئهم تجاه زوجته. الهدنة ستكون قاب شهرين أو أدنى؛ ليصفو جو حفل التتويج الرسمي للملك تشارلز مطلع أيار المقبل.