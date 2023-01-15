"التايمز": مساعٍ لـ"محادثات سلام" بين هاري والعائلة الملكية

وتابع: "يحتاج كلا الجانبين إلى رفع أيديهما لأعلى والاعتراف بالخطأ.. وعلينا أن نقول لهاري: نحن نتفهم الألم الذي مررت به.. أنا أعتقد أن الملك يمكن أن يفعل ذلك".

وأشار المصدر أيضًا إلى أن "هاري بحاجة إلى ابتلاع كبريائه، والاعتراف بارتكاب خطأ"، مضيفا: "لم يتصرف الجميع هنا بشكل جيد، ولكن هاري يجب أن يكون قادرًا على الجلوس.. علينا المضي قدما بالمصالحة وإنجاز ذلك بحلول نيسان/أبريل المقبل.. أعتقد ان ملك بريطانيا يحتاج إلى مسار واضح للتتويج".

ونقلت الصحيفة عن بعض أصدقاء العائلة الملكية قولهم إنه "ينبغي على هاري أن يدرك أن هجماته على العائلة في مذكراته لم تلق ترحيبا".