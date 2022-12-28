حماس تنفي إجراء مفاوضات مع إسرائيل لتبادل الأسرى

وقالت حماس، على لسان عضو مكتبها السياسي ومسؤول ملف الأسرى زاهر جبارين: "ننفي ما تناقلته بعض وسائل إعلام الاحتلال الإسرائيلي حول تفاصيل تتعلق بتقدم مفاوضات لتبادل صفقة الأسرى".

وأضاف جبارين في تصريح صحفي: "لا صحة لما يتم تناقله حول هذه الأنباء"، مشدداً في الوقت نفسه، أن حماس ستعمل بشكل "دائم ودؤوب حتى تحرير الأسرى بكل السبل المتاحة".

وكشفت مصادر أمنية مطلعة في الجيش الإسرائيلي لوسائل إعلام عبرية، عن وجود "مفاوضات جدية"، لإتمام صفقة تبادل الأسرى بين حركة حماس، وإسرائيل.

وتوقفت المفاوضات بين الجانبين منذ فترة طويلة، على خلفية رفض إسرائيل، الإفراج عن عدد كبير من الأسرى الفلسطينيين الذي تقول إنهم قتلوا إسرائيليين، بينما تصر حماس على الإفراج عنهم، إضافة إلى الإفراج عن الأسيرات والأسرى المرضى.

وقالت مصادر مطلعة في أجهزة الأمن الإسرائيلية إن "المفاوضات جارية مع حماس لتأمين الإفراج عن جثتي جنديين من الجيش الإسرائيلي وهما هدار غولدن وأورن شاؤول، وعن مدنيين هما أبراهام منغيستو وهشام السيد، اللذان تحتجزهما حماس حالياً في قطاع غزة".

وأوضحت المصادر الأمنية، أنه ضمن مخطط الصفقة، "ستطلق إسرائيل، سراح عدد من الأسرى الفلسطينيين الذين صدرت بحقهم أحكام طويلة بالسجن وستنقلهم إلى الأردن حيث سيقضون ما بين 5 و10 سنوات في سجن أردني"، وفق ما ذكرته صحيفة "يديعوت أحرنوت" العبرية.