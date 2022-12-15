كيف ستتعامل حكومة نتنياهو المقبلة مع ملف الأسرى الإسرائيليين في غزة؟

تباينت آراء المحللين السياسيين بشأن كيفية تعامل حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي المكلف بنيامين نتنياهو، اليمينية، مع ملف الأسرى الإسرائيليين الأربعة الذين تحتجزهم حركة حماس في قطاع غزة منذ عدة أعوام.

وتحتجز حماس منذ العام 2014 جنديين إسرائيليين أسرتهما خلال الحرب التي اندلعت بذات العام، وتؤكد إسرائيل أنهما قُتلا خلال اشتباكات مع عناصر من "كتائب القسام"، فيما اعتقلت الحركة اثنين آخرين تسللا لغزة هما: أبراهام مغنستو، وهشام السيد.

ويوم أمس الأربعاء، كشف رئيس حركة حماس في غزة، يحيى السنوار، عن مفاوضات سرية جرت قبل انتخابات الكنيست مع الحكومة الإسرائيلية المنتهية ولايتها، خلال خطاب له بحفل جماهيري لحركته احتفالًا بذكرى تأسيسها.

وهدد السنوار بـ"إغلاق ملف الأسرى الإسرائيليين في حال لم يتم احراز أي تقدم فيه"، قائلا: "إزاء مماطلة الاحتلال بهذا الملف، نعلن أننا سنمهله وقتًا محدودًا لإتمام هذه الصفقة؛ وإلا فإننا سنغلق الملف إلى أبد الآبدين"، حسب قوله.