كيف ستتعامل حكومة نتنياهو المقبلة مع ملف الأسرى الإسرائيليين في غزة؟
تباينت آراء المحللين السياسيين بشأن كيفية تعامل حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي المكلف بنيامين نتنياهو، اليمينية، مع ملف الأسرى الإسرائيليين الأربعة الذين تحتجزهم حركة حماس في قطاع غزة منذ عدة أعوام.
وتحتجز حماس منذ العام 2014 جنديين إسرائيليين أسرتهما خلال الحرب التي اندلعت بذات العام، وتؤكد إسرائيل أنهما قُتلا خلال اشتباكات مع عناصر من "كتائب القسام"، فيما اعتقلت الحركة اثنين آخرين تسللا لغزة هما: أبراهام مغنستو، وهشام السيد.
ويوم أمس الأربعاء، كشف رئيس حركة حماس في غزة، يحيى السنوار، عن مفاوضات سرية جرت قبل انتخابات الكنيست مع الحكومة الإسرائيلية المنتهية ولايتها، خلال خطاب له بحفل جماهيري لحركته احتفالًا بذكرى تأسيسها.
وهدد السنوار بـ"إغلاق ملف الأسرى الإسرائيليين في حال لم يتم احراز أي تقدم فيه"، قائلا: "إزاء مماطلة الاحتلال بهذا الملف، نعلن أننا سنمهله وقتًا محدودًا لإتمام هذه الصفقة؛ وإلا فإننا سنغلق الملف إلى أبد الآبدين"، حسب قوله.
حرب نفسية
وتشير التقديرات الإسرائيلية إلى أن تصريحات السنوار تأتي في إطار محاولة الضغط على الحكومة الجديدة بقيادة نتنياهو من أجل إتمام صفقة تبادل أسرى، خاصة أن زعيم "الليكود" هو الشخص الذي وقع صفقة التبادل العام 2011.
وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، إن "حديث حماس عن صفقة تبادل أسرى مع إسرائيل والكشف عن سلاح الجندي الإسرائيلي هدار غولدن، يأتي في إطار الحرب النفسية التي تمارسها الحركة ضد الحكومة الجديدة".
وأوضحت الصحيفة العبرية أن "ذلك يمثل محاولة من حماس لابتزاز إسرائيل عشية تغيير الحكومة"، مشددة على أن تل أبيب غير مستعدة في الوقت الحالي لإتمام صفقة تبادل، خاصة وأن ذلك سيؤدي لخلاف سياسي كبير، حسب تقديرها.
قوة اليمين الإسرائيلي
ويرى أستاذ العلوم السياسية، أحمد عوض، أن نتنياهو وحكومته اليمينية هم الأقدر على إتمام صفقة تبادل مع حركة حماس، مشيرًا أن "الحكومات اليمينية لا تحترم في العادة رأي الجمهور ولديها القدرة على فتح الملفات الحساسة".
وأوضح عوض، في حديث لـ"إرم نيوز"، أن "حكومة نتنياهو ستعمل على فتح ملف الأسرى الإسرائيليين بغزة؛ لكن مع درجة كبيرة من المماطلة؛ لإجبار حماس على تقديم التنازلات لإسرائيل وعدم التشدد في مطالبها".
وتابع: "بتقديري الحكومة الإسرائيلية المقبلة هي الأقدر على فتح ملف الأسرى الإسرائيليين وإنهاء القضية بصفقة تبادل"، مشيرًا أن ذلك سيمكن اليمينيين من الحصول على نصر جماهيري سريع وتأييد أكبر لدى الرأي العام.
وأشار عوض إلى أن "هذا الملف سيكون على قائمة الأولويات لدى الحكومة الإسرائيلية المقبلة؛ لكن لن يكون في قائمة أهم القضايا، خاصة وأن نتنياهو لديه الكثير من الملفات الداخلية العالقة التي يرغب في التعامل معها وإنهائها".
وبحسب المحلل السياسي، فإن "تصريحات زعيم حماس بغزة يحيى السنوار تأتي في إطار استراتيجية حركته باستخدام ورقة الأسرى الإسرائيليين لتحقيق أهدافها الحزبية وإحراج الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة أمام الرأي العام".
وبين عوض أن "الحديث عن صفقة تبادل أسرى في الوقت الحالي هي محاولة للتأثير على الجمهور الإسرائيلي"، مبينا أن ذلك يؤكد أن المفاوضات بين حماس وتل أبيب لم تصل إلى أي نتيجة خلال الأعوام الماضية.
رسائل لحكومة نتنياهو
من ناحيته، يرى المحلل السياسي سهيل كيوان، أن "تصريحات السنوار تأتي في إطار رسائل غير مباشرة لحكومة نتنياهو المقبلة، ومحاولة للضغط على اليمين الإسرائيلي من أجل المضي قدما في إتمام صفقة تبادل أسرى".
وأوضح كيوان لـ"إرم نيوز"، أن "حماس تحاول إثارة الملف مع حكومة نتنياهو المقبلة وتسعى لطرح مطالبها بشأن صفقة التبادل بشكل استباقي"، مبينًا أن الحركة تدرك جيدًا أن نتنياهو الشخصية الأقدر على انجاز الصفقة.
وأشار كيوان إلى أن "حكومة نتنياهو ستولي اهتمامًا بقضية الجنود الإسرائيليين المحتجزين في غزة؛ لكنها لن تكون على رأس أولوياتها في المراحل الأولى من تشكيلها، خاصة أن هناك الكثير من القضايا الداخلية للحكومة اليمينية".
وبين كيوان أن "نتنياهو سيعمل في بداية الأمر على إجراء التعديلات القضائية المتعلقة بمحاكمته، وضمان استقرار حكومته اليمينية خلال السنوات الأربع لولايتها، ومن ثم العمل من أجل انجاز صفقة تبادل أسرى"، وفق تقديره.
واستبعد أن "تؤدي أي تحركات مقبلة لنتنياهو بملف صفقة تبادل أسرى مع حماس لانتقادات مع شركائه اليمينيين، أو أن ينسحب أي من تلك الأحزاب من الحكومة"، مشددًا على أن نتنياهو لديه القدرة على التأثير عليهم وضبط ردود أفعالهم.
وأضاف: "الأحزاب اليمينية مهتمة بملفات أخرى، ولا أتوقع أن تعترض على أي توجه من نتنياهو نحو الإفراج عن أسرى فلسطينيين مقابل استعادة الجنود الإسرائيليين المحتجزين بغزة".
تجاهل إسرائيلي
في المقابل، يرى المختص في الشأن الإسرائيلي ناجي البطة، أن "حكومة نتنياهو ستتجاهل ملف الأسرى الإسرائيليين في غزة، خاصة في بداية فترة ولايتها"، مشيرا إلى أن نتنياهو سيمارس ضغوطا على حماس بملفات أخرى.
وأوضح البطة في حديث لـ "إرم نيوز"، أن "نتنياهو وشركائه في اليمين الإسرائيلي سيولون اهتماما باستمرار حالة الهدوء على الجبهة الجنوبية مع قطاع غزة؛ من أجل تنفيذ المخططات المتعلقة بالضفة الغربية وإغلاق الملفات الداخلية العالقة".
وأضاف: "زعيم الليكود لن يغامر في الفترة الأولى من ولاية حكومته بالدخول في مفاوضات مع حركة حماس لإتمام صفقة تبادل، خاصة أن ذلك سيعرضه لانتقادات حادة نظرا لموقفه من اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع لبنان".
ورجح المحلل السياسي أن "يتعامل نتنياهو مع الملف في الوقت المناسب له، ولتحقيق مكاسب سياسية وتعزيز قوته أمام الرأي العام الإسرائيلي، الأمر الذي قد يجعله يؤجل الملف لحين انتهاء ولاية حكومته اليمينية".
وتابع: "صحيح أن نتنياهو هو الشخص الوحيد في إسرائيل القادر على إتمام صفقة تبادل أسرى، ولديه فرصة استثنائية في الوقت الحالي لذلك بسبب أغلبية كتلته في الكنيست؛ إلا أنه سيجعلها الورقة الأخيرة التي تؤهله للاستمرار بمنصب رئيس الوزراء لولاية جديدة"، حسب تقديره.