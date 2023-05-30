تورط تاجر مخدرات يلقب بـ"أبو سلة".. هذه تفاصيل خطف مشاري المطيري

أزاحت مصادر لوسائل إعلام سعودية رسمية الستار عن العصابة التي وقفت خلف اختطاف المواطن السعودي مشاري المطيري في لبنان، الذي تم تحريره اليوم الثلاثاء في عملية وُصفت بـ"النوعية" من الجيش اللبناني.

وقالت قناة الإخبارية السعودية إن المعلومات الأولية غير الرسمية تشير إلى تورط "علي زعيتر" الملقب بـ "أبو سلة"، وهو أكبر تاجر مخدرات في لبنان، بعملية اختطاف مشاري المطيري.

وأكدت القناة على لسان مراسلتها، أن الخيوط تؤشر على تورط "أبو سلة"، أكبر تاجر مخدرات مطلوب لدى العدالة، وتمت ملاحقته من خلال 10 مداهمات سابقة، إلا أن السلطات لم تستطع القبض عليه حتى الآن.