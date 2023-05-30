الجيش اللبناني يعلن تحرير المختطف السعودي مشاري المطيري
تمكنت مخابرات الجيش اللبناني من تحرير المواطن السعودي مشاري المطيري، الذي كان قد اختطف من وسط بيروت فجر يوم الأحد الماضي.
وأعلن الجيش اللبناني عبر موقعه على تويتر "أن مديرية المخابرات تمكنت من تحرير المخطوف بعد عملية نوعية على الحدود اللبنانية السورية، كما تم توقيف عدد من المتورطين في عملية الخطف".
وأفادت مصادر لبنانية بأن الخاطفين احتجزوا المواطن السعودي داخل الأراضي السورية، وأنه تم إيقاف نحو 9 أشخاص 3 بينهم على صلة مباشرة بعملية الخطف.
وكانت السعودية أعلنت عودة سفيرها إلى لبنان في أبريل/ نيسان 2022 بعدما بدا أن العلاقات بين البلدين تتحسن في أعقاب تدهورها عام 2021 عندما استدعت المملكة ودول خليجية أخرى سفراءها من بيروت.