الجيش اللبناني يعلن تحرير المختطف السعودي مشاري المطيري

تمكنت مخابرات الجيش اللبناني من تحرير المواطن السعودي مشاري المطيري، الذي كان قد اختطف من وسط بيروت فجر يوم الأحد الماضي.

وأعلن الجيش اللبناني عبر موقعه على تويتر "أن مديرية المخابرات تمكنت من تحرير المخطوف بعد عملية نوعية على الحدود اللبنانية السورية، كما تم توقيف عدد من المتورطين في عملية الخطف".