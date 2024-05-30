النيجر وبنين.. تصعيد جديد ينذر بتأخير فتح حدود البلدين

رفض رئيس المجلس العسكري الانتقالي في النيجر الجنرال عبد الرحمن تياني، تسلّم رسالة من مبعوث رئيس البنين باتريس تالون، في تصعيد جديد يؤخر إعادة فتح الحدود المغلقة بين البلدين ويمنع تصدير النفط النيجيري.

ومبعوثًا من رئيس بلاده، أجرى وزير المناجم البنيني، سامو سيدو أدامبي، زيارة عمل استغرقت يومين إلى النيجر، وأعلن فور وصوله العاصمة كوتونو، أن الجنرال تياني رفض تسلم رسالة من الرئيس تالون حول مسألة تصدير النفط النيجيري إلى الساحل البنيني.

ويعكس تعثر اللقاء بين الوزير أدامبي والجنرال تياني فتورا في العلاقات بين البلدين، والذي سبقه اجتماع "غير مُثمر"، مع وزير المناجم في النيجر بناء على وساطة شركة "وابكو" الصينية، الشريكة بمشروع خط أنابيب بنين-النيجر.

وقال الوزير البنيني للصحافة المحلية، اليوم الخميس، إن بلاده "سوف تواصل لعب دورها في العلاقات الثنائية، وأيضا في الالتزامات التي تقع على عاتقها فيما يتعلق بمشروع خط أنابيب بنين-النيجر".