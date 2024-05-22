الحدود المغلقة "تشلُّ" الحركة التجارية في بنين والنيجر

غادرت أول حمولة من النفط الخام النيجري تقدر بمليون برميل ميناء بنين بعد انتظار طويل، وبضغط من الشريك الصيني، منح الرئيس باتريس تالون، أخيرًا، تفويضًا مؤقتًا بعد التهديد بعرقلة كل شيء، في انتهاك للاتفاقية الثنائية الموقعة بين البلدين العام 2019.

ويواصل رئيس بنين باتريس تالون المطالبة بإعادة فتح الحدود مع النيجر، والتي تصر نيامي على إبقائها مغلقة، ردًا على موقف الأولى أثناء استيلاء المجلس العسكري على السلطة في النيجر.

وتؤدي هذه الخلافات العميقة بين البلدين إلى فرض عقوبات على ميناء كوتونو الذي كان، حتى انقلاب 26 يوليو، يشهد نشاطًا تجاريًا مكثفًا عبر ممر النيجر.

وكان رئيس وزراء النيجر، علي لامين زين، واضحًا بشأن أسباب إغلاق الحدود: "لقد قررنا سياديًا إبقاء حدودنا مغلقة مع بنين لأنه على أراضيها تُؤوي قواعد للقوات الفرنسية".

وباستخدام خريطة الأقمار الصناعية، حدد 5 مناطق من المفترض أن تؤوي هذه "القواعد" بالقرب من الحدود.

وقال موقع "موند أفريك" الفرنسي، اليوم الأربعاء، إنه لم يتم توفير خرائط الأقمار الصناعية هذه من قبل الولايات المتحدة، ولكن بلا شك من الصين.