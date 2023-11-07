احتجاجات على "العفو الكتالوني" في أنحاء إسبانيا والشرطة تتدخل

شهدت المدن الإسبانية خلال الأسبوع الحالي، مظاهرات أمام مقر حزب العمال الاشتراكي، رافضة لمقترح العفو عن الانفصاليين الكتالونيين.

وبحسب صحيفة "إل موندو" الإسبانية، شهدت العشرات من عواصم المقاطعات الإسبانية، مظاهرات احتج خلالها الآلاف من الأشخاص أمام مقر الحزب الاشتراكي العمالي في برشلونة وفالنسيا وإشبيلية وبطليوس وبلد الوليد وسلامنكا وبامبلونا وأوفييدو، من بين مدن أخرى.

وذكرت الصحيفة، أن "الشرطة الوطنية فرقت هذا الإثنين، التظاهرة التي شارك فيها آلاف الأشخاص الذين كانوا يحتجون على العفو والمواثيق الانفصالية أمام مقر حزب العمال الاشتراكي في مدريد".

وأضافت: "بعد تفرق المتظاهرين، اتخذت قوات مكافحة الشغب مواقعها لمنع المتظاهرين من إعادة تجميع صفوفهم، وقامت بتطهير المنطقة المحيطة بالمسيرة ما عَرض العشرات للإصابة بجروح طفيفة".