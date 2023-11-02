إسبانيا.. نصف العاملين في قطاع الضيافة من أصحاب التعليم العالي

يعمل نحو نصف الشباب الإسبان دون الثلاثين عامًا الحاصلين على تعليم عالٍ في قطاع الضيافة، وفقًا لتقرير لصحيفة "إل موندو" الإسبانية.

التقرير أوضح أن هذا القطاع يوفر أكبر قدر من العمل للشباب في إسبانيا، حيث يوظف 17٪ من العمال الذين تقل أعمارهم عن 30 عامًا، على الرغم من أن نصفهم تقريبًا (47٪) حاصلون على تعليم عالٍ، بينما تتناقض النسبة مع تلك الخاصة بالعمال الأكبر سنًّا، إذ إن 37% ممن تزيد أعمارهم عن 50 عامًا حاصلون على تعليم عال و6.7% فقط يعملون في المطاعم.

وبحسب التقرير، فإن الشباب يشغلون المهن ذات الأجور الأقل والتي يكون فيها عدم الاستقرار أكثر انتشارًا، إذ إن الشباب العاملين يتركزون في قطاعات، مثل: الضيافة، والتجارة، مقارنة بكبار السن الذين يعملون في المجال الاجتماعي والصحة والصناعة.