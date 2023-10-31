تقرير: ارتفاع العجز العام في إسبانيا بسبب زيادة النفقات

وبحسب التقرير، قدمت وزارة المالية بيانات تنفيذ ميزانية الدولة حتى شهر أيلول/ سبتمبر، وهي فترة تسعة أشهر تراكم فيها عجز قدره 26.022 مليون يورو، بزيادة 39.8٪ و1.78٪ من الناتج المحلي الإجمالي.

وعلى الرغم من ذلك، سمح نمو الاقتصاد بتخفيض نسبة العجز إلى الناتج المحلي الإجمالي بنحو العُشر، إلى 2.05% من الناتج المحلي الإجمالي، وفقًا لبيانات تنفيذ الميزانية التي نشرتها وزارة المالية.

المصدر: وكالة الأنباء الإسبانية