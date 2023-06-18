أمريكا تطلب من وزير الدفاع الإسرائيلي التواصل مع نظيره الأوكراني
من المتوقع أن يجري وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، اتصالًا هاتفيًا، مع نظيره الأوكراني أوليكسي ريزنيكوف، اليوم الأحد، بطلب من البيت الأبيض، وأن يناقش معه مسألة تقديم مساعدة إسرائيلية "غير فتاكة" لأوكرانيا، بحسب ما نقلته صحيفة "معاريف" العبرية عن الصحفي الإسرائيلي باراك رافيد.
ومنذ تشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة برئاسة بنيامين نتنياهو، لم تجر محادثة حتى الآن بين غالانت ونظيره الأوكراني. رغم ضغط "البنتاغون" والبيت الأبيض على إسرائيل في الأشهر الأخيرة لبذل المزيد لمساعدة أوكرانيا.
وتتبع الحكومة الإسرائيلية الحالية الخط نفسه الذي اتبعته الحكومة السابقة، وتمتنع عن إمداد أوكرانيا بأنظمة أسلحة؛ لتجنب التوترات مع روسيا، التي قد تضر بحرية عمل سلاح الجو الإسرائيلي ضد الأهداف الإيرانية في سوريا.
وكان السفير الأوكراني في إسرائيل يفغيني كورنيتشوك، وجه انتقادات لإسرائيل، العام الماضي، على خلفية عدم تقديمها مساعدات عسكرية لأوكرانيا حتى اللحظة، والاكتفاء بتقديم مساعدات إنسانية.
وانتقد كورنيتشوك، عدم تقديم المساعدات العسكرية الإسرائيلية لبلاده، وقال إن "إسرائيل ليست على استعداد لتوفير معدات الحماية للأوكرانيين".
وسبقت هذه التصريحات، انتقاداتٌ أخرى وجهها الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، لإسرائيل على خلفية الغزو الروسي لبلاده، وعدم إمداد تل أبيب لكييف بالمعدات العسكرية، رغم تقديمها طلبًا بذلك، لكن الدولة العبرية تجاهلت هذا الطلب بـ"شكل دبلوماسي".
بدوره، حذّر نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري ميدفيديف، إسرائيل من تداعيات تزويد أوكرانيا بالأسلحة، قائلًا إن "أي خطوة تصب في إطار دعم القوات الأوكرانية ستضر بشدّة بالعلاقات الثنائية".
وقال ميدفيديف الذي شغل في الماضي منصبي الرئيس ورئيس الوزراء في بيان على تلغرام، إن "إسرائيل تستعد على ما يبدو لتزويد نظام كييف بالأسلحة. إنها خطوة متهورة للغاية. ستدمّر جميع العلاقات الثنائية بين بلدينا".