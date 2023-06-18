أمريكا تطلب من وزير الدفاع الإسرائيلي التواصل مع نظيره الأوكراني

من المتوقع أن يجري وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، اتصالًا هاتفيًا، مع نظيره الأوكراني أوليكسي ريزنيكوف، اليوم الأحد، بطلب من البيت الأبيض، وأن يناقش معه مسألة تقديم مساعدة إسرائيلية "غير فتاكة" لأوكرانيا، بحسب ما نقلته صحيفة "معاريف" العبرية عن الصحفي الإسرائيلي باراك رافيد.

ومنذ تشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة برئاسة بنيامين نتنياهو، لم تجر محادثة حتى الآن بين غالانت ونظيره الأوكراني. رغم ضغط "البنتاغون" والبيت الأبيض على إسرائيل في الأشهر الأخيرة لبذل المزيد لمساعدة أوكرانيا.

وتتبع الحكومة الإسرائيلية الحالية الخط نفسه الذي اتبعته الحكومة السابقة، وتمتنع عن إمداد أوكرانيا بأنظمة أسلحة؛ لتجنب التوترات مع روسيا، التي قد تضر بحرية عمل سلاح الجو الإسرائيلي ضد الأهداف الإيرانية في سوريا.