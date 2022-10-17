ميدفيديف يحذر إسرائيل: تزويد أوكرانيا بالأسلحة سيدمّر علاقاتنا

حذّر نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري ميدفيديف إسرائيل الإثنين، من تداعيات تزويد أوكرانيا بالأسلحة، قائلا إن أي خطوة تصب في إطار دعم القوات الأوكرانية ستضر بشدّة بالعلاقات الثنائية.

وقال ميدفيديف الذي شغل في الماضي منصبي الرئيس ورئيس الوزراء في بيان على تلغرام، إن "إسرائيل تستعد على ما يبدو لتزويد نظام كييف بالأسلحة. إنها خطوة متهورة للغاية. ستدمّر جميع العلاقات الثنائية بين بلدينا"، وفقا لما نقلت وكالة "فرانس برس".

وكان وزير الشتات الإسرائيلي، نحمان شاي، دعا، أمس الأحد، لبدء تسليح الجيش الأوكراني بأسلحة إسرائيلية، أسوة بالولايات المتحدة الأمريكية وحلف الناتو، وفقًا لموقع "كيباه" الإخباري العبري.

وتعد تلك هي المرة الأولى التي تصدر فيها دعوة من هذا النوع من وزير بالحكومة الإسرائيلية؛ إذ صدرت الدعوات السابقة على لسان شخصيات سياسية ونواب بالكنيست، لا يشغلون مناصب وزارية.

وبرر الوزير الإسرائيلي دعوته، بأن تقارير أمريكية كشفت النقاب عن تعاون إيراني جديد مع روسيا، يتخطى مسألة الطائرات الانتحارية من دون طيار.