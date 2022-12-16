الأمم المتحدة: تعليق تويتر لحسابات صحافيين "سابقة خطيرة"

وأضاف أنه "يجب عدم إسكات أصوات وسائل الإعلام على منصة تعلن أنها فضاء حرية (...)".

وأشار دوجاريك إلى أن "القرار يمثّل سابقة خطيرة في وقت يواجه الصحافيون في كل أنحاء العالم رقابة وتهديدات جسدية وحتى أسوأ" من ذلك، وفق تعبيره.