الأمم المتحدة: تعليق تويتر لحسابات صحافيين "سابقة خطيرة"
يواجه الصحافيون في كل أنحاء العالم رقابة وتهديدات جسدية وحتى أسوأ" من ذلك.
المتحدث باسم الأمين العام أنطونيو غوتيريش
نددت الأمم المتحدة بشدة، اليوم الجمعة، بتعليق مالك منصة تويتر إيلون ماسك العديد من حسابات الصحافيين الأمريكيين، معتبرة أن القرار يمثّل "سابقة خطيرة".
وقال ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام للمنظمة أنطونيو غوتيريش: "نحن منزعجون جدا للتعليق التعسفي لحسابات صحافيين على تويتر".
وأضاف أنه "يجب عدم إسكات أصوات وسائل الإعلام على منصة تعلن أنها فضاء حرية (...)".
وأشار دوجاريك إلى أن "القرار يمثّل سابقة خطيرة في وقت يواجه الصحافيون في كل أنحاء العالم رقابة وتهديدات جسدية وحتى أسوأ" من ذلك، وفق تعبيره.