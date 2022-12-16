ايلون ماسك يثير عاصفة بتعليقه حسابات صحفيين على "تويتر"

سبب الملياردير المثير للجدل إيلون ماسك المالك الجديد لتويتر الذي يؤكد أنه مدافع عن حرية التعبير، عاصفة اليوم الجمعة بتعليقه حسابات عدد من الصحفيين الأميركيين على شبكة الرسائل القصيرة، وبات يواجه تهديدات من الاتحاد الأوروبي بفرض عقوبات عليه.

وقالت نائبة رئيسة المفوضية الأوروبية فيرا جوروفا، إن "الأنباء عن التعليق التعسفي لحسابات صحفيين على تويتر مقلقة"، مذكرة بأن القانون المتعلق بالخدمات الرقمية الذي يفترض أن يطبق على مجموعات التكنولوجيا العملاقة الصيف المقبل "يفرض احترام حرية الإعلام والحقوق الأساسية".

وأضافت: "يجب أن يدرك إيلون ماسك ذلك"، مشيرة إلى أن "هناك خطوطا حمراء وهناك عقوبات قريبا".