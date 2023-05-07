هل تراجعت روسيا عن أهدافها في باخموت؟
في خضمّ إعلان مؤسس مجموعة "فاغنر" الروسية، يفغيني بريغوجين، سحب قواته من باخموت المتنازع عليها بشرق أوكرانيا، زعم مركز أبحاث أمريكي أن تهديد حليف الرئيس، فلاديمير بوتين، قد يشير إلى أن موسكو ربما تراجعت عن بعض أهدافها في المدينة وأنها تفضل بدلاً من ذلك التركيز على أولوية أخرى.
ونقلت مجلة "نيوزويك" الأمريكية عن "معهد دراسة الحرب" قوله إنه من المحتمل أن تكون سلسلة مقاطع الفيديو الغاضبة التي استهدف بها بريغوجين القيادة الروسية والتي نشرها، الجمعة، علامة على أن وزارة الدفاع الروسية "خفضت أولويات" القتال فيما يتعلق بمعركة السيطرة على باخموت.
وأوضح المركز، ومقره واشنطن، أن استنتاجه هذا يستند إلى الدور المحوري الذي لعبته مجموعة "فاغنر" في معركة باخموت التي كانت مسرحًا لخسائر فادحة ومعارك متوقفة منذ أشهر، واعتبر المركز أن انسحاب "فاغنر" من المدينة يعد انتكاسة حقيقية لجهود روسيا الحربية.
وكان بريغوجين هاجم، الجمعة، وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، ورئيس الأركان، فاليري جيراسيموف، واصفًا كليهما بـ"الحثالة" واتهمهما باحتجاز "مخزون الذخيرة" من مقاتلي "فاغنر"على الخطوط الأمامية، وتعهد بريغوجين بسحب قواته من باخموت بحلول، الأربعاء، إذا لم تزودها موسكو بمساعدات عسكرية إضافية.
وقال المركز الأمريكي في تقرير له إن "يأس بريغوجين الملموس" في سلسلة الفيديوهات الأخيرة يُعد علامة واضحة على أن وزارة الدفاع الروسية "قللت من أولوية هجوم باخموت لصالح الاستعداد للدفاع ضد هجوم مضاد أوكراني مزعوم".
وأضاف: "تهديدات بريغوجين الصارخة تمثل انعكاسًا خطابيًّا مهمًّا في مناشداته المستمرة لزيادة دعم وزارة الدفاع الروسية لفاغنر في باخموت، كما إنها تشير _أيضًا_ إلى أن موسكو قد قامت على الأرجح بتقليص أهمية السيطرة على المدينة وحوَّلت التركيز إلى مكان آخر؛ ما يعرّض قدرة فاغنر على العمل بشكل فعال للخطر".
وتابع المركز أنه بينما أسفر القتال من أجل باخموت عن سقوط عدد كبير من الضحايا، قد تترك الخسائر التي تكبدتها فاغنر بشكل خاص - جنبًا إلى جنب مع احتمال عدم إعطاء الأولوية لجهود باخموت من قبل وزارة الدفاع الروسية - بريغوجين وقواته في موقف سيّئ "إذا ظل متشبثًا بتحقيق أهدافه في المدينة".