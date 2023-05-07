هل تراجعت روسيا عن أهدافها في باخموت؟

في خضمّ إعلان مؤسس مجموعة "فاغنر" الروسية، يفغيني بريغوجين، سحب قواته من باخموت المتنازع عليها بشرق أوكرانيا، زعم مركز أبحاث أمريكي أن تهديد حليف الرئيس، فلاديمير بوتين، قد يشير إلى أن موسكو ربما تراجعت عن بعض أهدافها في المدينة وأنها تفضل بدلاً من ذلك التركيز على أولوية أخرى.

ونقلت مجلة "نيوزويك" الأمريكية عن "معهد دراسة الحرب" قوله إنه من المحتمل أن تكون سلسلة مقاطع الفيديو الغاضبة التي استهدف بها بريغوجين القيادة الروسية والتي نشرها، الجمعة، علامة على أن وزارة الدفاع الروسية "خفضت أولويات" القتال فيما يتعلق بمعركة السيطرة على باخموت.

وأوضح المركز، ومقره واشنطن، أن استنتاجه هذا يستند إلى الدور المحوري الذي لعبته مجموعة "فاغنر" في معركة باخموت التي كانت مسرحًا لخسائر فادحة ومعارك متوقفة منذ أشهر، واعتبر المركز أن انسحاب "فاغنر" من المدينة يعد انتكاسة حقيقية لجهود روسيا الحربية.