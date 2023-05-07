روسيا: أوكرانيا أطلقت أكثر من 10 طائرات مسيرة على القرم
أعلن مسؤول معين من روسيا، صباح اليوم الأحد، أن أوكرانيا أطلقت أكثر من 10 طائرات مسيرة خلال الليل على شبه جزيرة القرم، من بينها ثلاث طائرات استهدفت ميناء "سيفاستوبول"، مضيفًا أن أنظمة الدفاع الجوي صدت جميع الهجمات على الميناء.
وأفاد ميخائيل رازفوجاييف، حاكم "سيفاستوبول" الذي عينته موسكو، على تطبيق "تيليغرام" للمراسلة: "لم يتضرر أي شيء في سيفاستوبول".
ولم ترد تفاصيل بعد عن وقوع أضرار جراء الضربات في أماكن أخرى من شبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا من أوكرانيا في عام 2014.
وذكرت قناة على "تيليغرام" اسمها (بازا) لها صلات بوكالات إنفاذ القانون الروسية، في وقت سابق اليوم الأحد، أن المعلومات الأولية لديها تفيد بعدم وقوع إصابات، في ما وصفتها بسلسلة من الهجمات على القرم.
ووفقا لمراقبة أوكرانية لقنوات "تيليغرام"، وقعت انفجارات في سيفاستوبول وساكي، حيث توجد لروسيا قاعدة جوية، بالإضافة إلى عدد قليل من الأماكن الأخرى في شبه جزيرة القرم.
وزادت وتيرة الضربات على أهداف تسيطر عليها روسيا خلال الأسبوعين المنصرمين، خاصة في شبه جزيرة القرم، وتقول كييف، دون تأكيد أي دور لها في تلك الهجمات، إن تدمير البنية التحتية يمثل استعدادا لهجومها البري المزمع.