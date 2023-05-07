روسيا: أوكرانيا أطلقت أكثر من 10 طائرات مسيرة على القرم

ولم ترد تفاصيل بعد عن وقوع أضرار جراء الضربات في أماكن أخرى من شبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا من أوكرانيا في عام 2014.

وذكرت قناة على "تيليغرام" اسمها (بازا) لها صلات بوكالات إنفاذ القانون الروسية، في وقت سابق اليوم الأحد، أن المعلومات الأولية لديها تفيد بعدم وقوع إصابات، في ما وصفتها بسلسلة من الهجمات على القرم.

ووفقا لمراقبة أوكرانية لقنوات "تيليغرام"، وقعت انفجارات في سيفاستوبول وساكي، حيث توجد لروسيا قاعدة جوية، بالإضافة إلى عدد قليل من الأماكن الأخرى في شبه جزيرة القرم.