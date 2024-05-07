أمريكا.. الكشف عن إستراتيجية لضبط الفضاء الإلكتروني

ويعني التضامن الرقمي أن مَن يستخدم التكنولوجيات الرقمية بطريقة تحترم الحقوق يصبح أكثر أمنًا ومرونة وازدهارًا وقدرة على تقرير المصير، مع السعي لتحقيق الابتكار في مجال التفوق التكنولوجي.

ويرتكز مفهوم التضامن الرقمي على بناء قدرات في المجال الرقمي والفضاء الإلكتروني، إذ يتمتع الشركاء بقدرة أكبر على بناء نظام رقمي مرن ويمكن الدفاع عنه، ويتمتعون أيضًا بقدرة الاستجابة والتعافي بسرعة عند وقوع الحوادث ومحاسبة المجرمين والجهات الفاعلة الخبيثة.

وبحسب بيان وزارة الخارجية، تحدد الإستراتيجية ما يأتي، بهدف بناء تضامن رقمي واسع النطاق:

ثلاثة مبادئ توجيهية

1 رؤية إيجابية لفضاء إلكتروني آمن وشامل يرتكز على القانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي لحقوق الإنسان.

2 التكامل بين الأمن في الفضاء الإلكتروني والتنمية المستدامة والابتكار التكنولوجي.

3 مقاربة سياسة شاملة تستخدم الأدوات الدبلوماسية المناسبة والحنكة الدولية عبر النظام الرقمي بأكمله.