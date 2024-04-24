مخاوف من تجاهل الأمن السيبراني في مشاريع الطاقة النظيفة

التهديدات السيبرانية

ولطالما كانت هذه القطاعات أهدافًا رئيسية للتهديدات السيبرانية، بدءًا من هجمات برامج الفدية إلى جهود التجسس التي تقوم بها بعض الدول، وفق الموقع.

وأشار إلى التقييم السنوي الأخير للتهديدات، الذي أجراه مجتمع الاستخبارات الأمريكي، حيث سلط الضوء على المخاطر المتزايدة، وعلى الموقع الاستراتيجي لدولة مثل الصين داخل البنية التحتية الحيوية للولايات المتحدة؛ ما أثار إنذارات بشأن نقاط الضعف المحتملة.

ومما يزيد من تفاقم هذا التحدي، الطبيعة الموزعة لأنظمة الطاقة النظيفة والمتجددة، التي تختلف بشكل كبير عن نماذج توليد الطاقة التقليدية، بحسب الموقع.

وقال "ذا هيل" إن الزيادة الكبيرة في الاستثمارات في أصول الطاقة النظيفة المتنوعة، التي تمتد من مزارع الطاقة الشمسية وطاقة الرياح الموسعة المدمجة في شبكة الطاقة الضخمة، إلى المنشآت السكنية الصغيرة الحجم، تعمل على تضخيم قابلية القطاع للتهديدات السيبرانية.

لذلك، فإن دمج تدابير الأمن السيبراني القوية إلى جانب هذه الاستثمارات يظهر كمحدد محوري لنجاح مسار الطاقة النظيفة في البلاد، على حد تعبير الموقع.

وتشهد شبكة الطاقة الأمريكية تحولًا زلزاليًا مدفوعًا بمجموعة من العوامل، بما في ذلك النمذجة المناخية، وضرورات السياسات، والابتكارات التكنولوجية.

وترسم تقارير مثل صافي الصفر بحلول عام 2050، ومبادرات مثل قانون الاستثمار في البنية التحتية والوظائف "IIJA"، وقانون الحد من التضخم "IRA"، خارطة طريق نحو إزالة الكربون والانتقال إلى الطاقة المستدامة، وفق التقرير.

وأكد أن هذه المبادرات إلى جانب التقدم التكنولوجي الذي يسهل الحلول الفعالة من حيث التكلفة، مثل الألواح الشمسية والعدادات الذكية، تبشر بتحول نموذجي في أنماط استهلاك الطاقة.