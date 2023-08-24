الكشف عن تفاصيل مثيرة في قضية سرقة المتحف البريطاني

كشفت صحيفة "تايمز" البريطانية، تفاصيل مثيرة بشأن قضية سرقة المتحف البريطاني التي شغلت الرأي العام، خلال الأسابيع الأخيرة.

وذكرت الصحيفة، أن لصًا كان يسرق ويشوه القطع الأثرية القديمة من المتحف البريطاني على مدار عقدين، في وقت لم تكن محتوياته معروضة للعامة ولم تتم فهرستها.

واعتبرت الصحيفة في تقرير لها، أن هذه الواقعة تعتبر "مثالًا على سوء الإدارة"، الذي يُعتقد أن الجاني كان على علم به واستغله، وفقًا لمصادر في الشرطة.

وقالت الصحيفة: "تم تنبيه المتحف إلى السرقات في فبراير/شباط من العام2021 عندما قام تاجر فني بإرسال بريد إلكتروني، بشأن بيع 3 قطع أثرية عبر الإنترنت مقابل جزء بسيط من قيمتها".