المتحف البريطاني يفصل موظفا بسبب فقدان أو سرقة مقتنيات
قال المتحف البريطاني، الأربعاء، إنه فصل أحد العاملين بعدما اتضح أن قطعا من مقتنياته؛ من بينها حلي ذهبية وأحجار كريمة مفقودة أو مسروقة أو تالفة.
وأضاف المتحف، وهو واحد من المتاحف التي يقصدها أكبر عدد من الزوار في العالم، أنه "يتخذ إجراءات قانونية ضد الموظف وأطلق عملية تدقيق أمني، وأن شرطة العاصمة البريطانية تحقق في الأمر أيضا".
وأوضح أن "غالبية المقتنيات المعنية هي قطع صغيرة محفوظة في مخزن وتتضمن مجوهرات ذهبية وأحجار كريمة وأحجار شبه كريمة وزجاج يعود تاريخها إلى القرن الخامس عشر قبل الميلاد وحتى القرن التاسع عشر الميلادي".
وأردف أنه "لم يتم عرض أي من المقتنيات في الآونة الأخيرة للجمهور وجرى الاحتفاظ بها في المقام الأول للأغراض الأكاديمية والبحثية".
وأفاد هارتويغ فيشر مدير المتحف بأن "هذه واقعة استثنائية بشدة. أعلم أنني أتحدث نيابة عن جميع الزملاء حين أقول إننا نأخذ حماية جميع القطع في عهدتنا على محمل الجد الشديد، لقد شددنا بالفعل ترتيباتنا الأمنية ونعمل جنبا إلى جنب مع خبراء خارجيين لاستكمال حصر نهائي لما هو مفقود وتالف ومسروق. وهذا سيسمح لنا بدعم جهودنا في استعادة القطع".