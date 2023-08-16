المتحف البريطاني يفصل موظفا بسبب فقدان أو سرقة مقتنيات

قال المتحف البريطاني، الأربعاء، إنه فصل أحد العاملين بعدما اتضح أن قطعا من مقتنياته؛ من بينها حلي ذهبية وأحجار كريمة مفقودة أو مسروقة أو تالفة.

وأضاف المتحف، وهو واحد من المتاحف التي يقصدها أكبر عدد من الزوار في العالم، أنه "يتخذ إجراءات قانونية ضد الموظف وأطلق عملية تدقيق أمني، وأن شرطة العاصمة البريطانية تحقق في الأمر أيضا".

وأوضح أن "غالبية المقتنيات المعنية هي قطع صغيرة محفوظة في مخزن وتتضمن مجوهرات ذهبية وأحجار كريمة وأحجار شبه كريمة وزجاج يعود تاريخها إلى القرن الخامس عشر قبل الميلاد وحتى القرن التاسع عشر الميلادي".