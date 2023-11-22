هل ينجح قانون "الجماجم والرفات" في التهدئة بين فرنسا وأفريقيا؟

وكانت الجزائر خلال اجتماعات مجلس الشيوخ واللجنة البرلمانية المختصة في الجمعية الوطنية حاضرة بقوة خلال المناقشة، ووردت الإشارة إليها 15 مرة من قبل المتداخلين، ومنهم أعضاء في اليمين المتطرف وكارلوس مرتنس بيلونغو الذي أودع قبل عام مقترحا مماثلا.

وأبرز البرلماني الذي زار الجزائر في نوفمبر 2022، خلال المناقشة، أن هذا القانون الجديد مفيد ويجعل من الممكن تبسيط الإجراء الذي يهدف إلى استعادة روابط الذاكرة، معتبرا أن احترام كرامة المتوفين واجب أخلاقي، داعيا إلى اتخاذ إجراءات احترازية، أي التأكد من أن الموارد المادية والبشرية تتوافق مع أهداف النص.

وأوضح النائب أن حشد خبراء إضافيين ضروري للتثبت من أن الجماجم والرفات تعود فعلا إلى طالبيها.

ويوفر التشريع الجديد تسهيلات لإعادة الرفات البشرية إلى الدول الأجنبية المحفوظة ودون الحصول في بعض الحالات على موافقة مسبقة من البرلمان، عبر اعتماد إجراء إداري يسمح، بموجب شروط معينة، للدولة والسلطات المحلية، بتسليم الرفات إلى دولة أجنبية دون الحاجة إلى إصدار قانون، شرط إثبات أصول الرفات بالوسائل العلمية أو بوثائق إثبات.

ومن أحكام التشريع الجديد، إنشاء لجنة علمية مشتركة مع الدول صاحبة الطلبات للتحقق من مصدر المجموعات، وإذا لزم الأمر اللجوء إلى الخبرة الوراثية.