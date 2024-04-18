وسط تصاعد التوتر.. الصين ترحب بزيارة بلينكن المرتقبة

رحبت الصين على لسان المتحدث باسم خارجيتها، بزيارة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن المزمعة إلى بكين.

وذكرت صحيفة "بوليتيكو" أن بلينكن سيبدأ في الـ23 من الشهر الجاري، زيارة تستغرق 4 أيام للصين، حيث سيلتقي بكبار المسؤولين، وسط تصاعد التوتر بشأن التجارة وتحالف الصين مع روسيا، وتحركات بكين ضد الفلبين في بحر الصين الجنوبي.

ومن المتوقع أيضًا، بحسب "رويترز"، أن يثير بلينكن مخاوف الولايات المتحدة من أن بكين تساعد روسيا في بناء قاعدتها الصناعية الدفاعية من أجل الحرب في أوكرانيا.