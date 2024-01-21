وسط تنافس محموم مع الصين.. بلينكن يبدأ زيارة "حاسمة" إلى أفريقيا
يحمل وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، في زيارته المرتقبة إلى أفريقيا ضمن "مهمة دبلوماسية" مهمة، على عاتقه بحث عدد من "القضايا الحاسمة".
وتأتي زيارة بلينكن إلى 4 دول أفريقية، هي نيجيريا، أنغولاً، ساحل العاج والرأس الأخضر، رغم الأزمات المتعددة في أوكرانيا والشرق الأوسط والبحر الأحمر؛ ما يبرز الأهمية الإستراتيجية للقارة الأفريقية.
وذكر موقع "أفريك نيوز" الفرنسي، في تقرير له، أن المناقشات المقررة ستركز على "القضايا الحاسمة" مثل الأمن الإقليمي ومنع الصراعات وتعزيز الديمقراطية وتعزيز التجارة.
وأشار الموقع، إلى أن سبب اختيار نيجيريا، يتعلق بالقوة الإقليمية ذات الثقل الكبير في غرب أفريقيا، حيث تلعب دورًا رئيسًا في القضايا الأمنية، بما في ذلك تلك المتعلقة بالتطرف والإرهاب في منطقة الساحل.
وتأتي زيارة بلينكن على خلفية مراقبة الولايات المتحدة، عن كثب، للتطورات في القارة الأفريقية، خاصة الانقلابين في النيجر والجابون، فضلاً عن تصاعد الاضطرابات في السودان وجمهورية الكونغو الديمقراطية.
وفي ظل التنافس على النفوذ بين الولايات المتحدة والصين في أفريقيا، تؤكد جولة بلينكن، الأهمية الإستراتيجية للقارة، بحسب ما أورده التقرير.
أما عن أنغولا، فقد أصبحت، على وجه الخصوص، نقطة محورية للاستثمار الصيني؛ ما أضاف بعدًا جيوسياسيًّا كبيرًا للمناقشات.
يشار إلى أن هذه المهمة الأفريقية تشكل المبادرة الثالثة لبلينكن في الخارج، خلال العام الجديد.
وأكد ماثيو ميلر المتحدث باسم الخارجية الأمريكية ، "أن بلينكن سيؤكد على شراكة الإدارة الأمريكية مع الدول الأفريقية، مع التركيز على مجالات مثل المناخ والاستثمار الاقتصادي والنظام الغذائي والصحة".
ووفقاً لميلر، "تعزز هذه الخطوة التزام الولايات المتحدة بالعمل بشكل وثيق مع القارة الأفريقية لمواجهة التحديات الحالية وتعزيز مستقبل مزدهر ومستقر".
وفي النيجر، كان تقارب نيامي مع موسكو والصين، بعد الإطاحة بمحمد بازوم، الذي أصبح رمزًا للمرونة الديمقراطية في منطقة الساحل الأفريقي، دافعاً لبلينكن لجعلها ضمن رحلته الأفريقية.
وتابع ميلر: "في الأسابيع الأخيرة، بعد أحداث 7 أكتوبر، اضطر بلينكن إلى إهمال القارة الأفريقية للتركيز على الشرق الأوسط".
ومن المتوقع أن يحضر أنتوني بليكين مباراة لكرة القدم في كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم في ساحل العاج، وأن يتحدث عن منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك"، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، ومشروع البنية التحتية "الممر"، مع السلطات الأنجولية، بحسب الموقع الفرنسي.