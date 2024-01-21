وسط تنافس محموم مع الصين.. بلينكن يبدأ زيارة "حاسمة" إلى أفريقيا

يحمل وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، في زيارته المرتقبة إلى أفريقيا ضمن "مهمة دبلوماسية" مهمة، على عاتقه بحث عدد من "القضايا الحاسمة".

وتأتي زيارة بلينكن إلى 4 دول أفريقية، هي نيجيريا، أنغولاً، ساحل العاج والرأس الأخضر، رغم الأزمات المتعددة في أوكرانيا والشرق الأوسط والبحر الأحمر؛ ما يبرز الأهمية الإستراتيجية للقارة الأفريقية.

وذكر موقع "أفريك نيوز" الفرنسي، في تقرير له، أن المناقشات المقررة ستركز على "القضايا الحاسمة" مثل الأمن الإقليمي ومنع الصراعات وتعزيز الديمقراطية وتعزيز التجارة.

وأشار الموقع، إلى أن سبب اختيار نيجيريا، يتعلق بالقوة الإقليمية ذات الثقل الكبير في غرب أفريقيا، حيث تلعب دورًا رئيسًا في القضايا الأمنية، بما في ذلك تلك المتعلقة بالتطرف والإرهاب في منطقة الساحل.

وتأتي زيارة بلينكن على خلفية مراقبة الولايات المتحدة، عن كثب، للتطورات في القارة الأفريقية، خاصة الانقلابين في النيجر والجابون، فضلاً عن تصاعد الاضطرابات في السودان وجمهورية الكونغو الديمقراطية.

وفي ظل التنافس على النفوذ بين الولايات المتحدة والصين في أفريقيا، تؤكد جولة بلينكن، الأهمية الإستراتيجية للقارة، بحسب ما أورده التقرير.

أما عن أنغولا، فقد أصبحت، على وجه الخصوص، نقطة محورية للاستثمار الصيني؛ ما أضاف بعدًا جيوسياسيًّا كبيرًا للمناقشات.

يشار إلى أن هذه المهمة الأفريقية تشكل المبادرة الثالثة لبلينكن في الخارج، خلال العام الجديد.