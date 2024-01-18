وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن
وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن رويترز

"عطل خطير" يؤجل رحلة بلينكن من دافوس

أدى "عطل خطير" في طائرة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، إلى تأخر مغادرته سويسرا، بعد مشاركته في المنتدى الاقتصادي العالمي في منتجع دافوس.

وأفادت المصادر بأن بلينكن، الذي أمضى يومًا ونصفَ اليوم في منتجع دافوس الجبلي للمشاركة في المنتدى الاقتصادي العالمي، لم يتمكن من مغادرة زيورخ، بسبب "عطل خطير" في الطائرة، تمثل بحسب مسؤول أمريكي في تسرّب الأكسجين.

وأوضح المصدر أن بلينكن اضطر لمغادرة دافوس على متن طائرة مروحية إلى زيورخ، فيما عاد فريقه إلى واشنطن على متن رحلة تجارية.

يذكر أن وزير الخارجية الأمريكي أجرى مؤخرًا جولة مكوكية طاف خلالها عددًا من عواصم منطقة الشرق الأوسط، في ظل المساعي الأمريكية لاحتواء الحرب في قطاع غزة.

وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن
بلينكن: فرصة امتداد الحرب في الشرق الأوسط "كبيرة"
أنتوني بلينكن
الولايات المتحدة
دافوس

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