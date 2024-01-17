بلينكن يؤكد الحاجة إلى دولة فلسطينية

وصف وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن الصراع في غزة بأنه "مؤلم" وقال إن ثمة حاجة إلى دولة فلسطينية "تعطي الناس ما يريدون وتتعاون مع إسرائيل لتعمل بكفاءة".

وقال بلينكن لقادة الأعمال والسياسيين في دافوس، اليوم الأربعاء، إنه لا يتذكر وقتًا في مسيرته المهنية كانت فيه التحديات العالمية أكثر مما هي عليه الآن، بدءًا من الحرب في غزة وأوكرانيا إلى التوترات بشأن تايوان.

وذكر أنه لا يمكن التعامل مع أي مشكلة من المشكلات التي تريد إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن معالجتها بمعزل عن الأخرى، مكررًا تصريحات رئيس الحكومة الصينية لي تشيانغ الذي دعا إلى مزيد من التعاون العالمي أمس الثلاثاء.

وحول غزة قال بلينكن في كلمة ألقاها بالمنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس "المعاناة تفطر قلبي... السؤال هو ما الذي يجب فعله".

وأردف قائلًا إن واشنطن سمعت من كل دولة في الشرق الأوسط على الأغلب، أنها تريد حضور الولايات المتحدة على طاولة المناقشات لبحث طرق إنهاء الحرب بين إسرائيل ومسلحي حركة حماس في غزة.

وأضاف أن دور واشنطن مطلوب في أماكن أخرى أيضًا.

وقال "هناك أهمية أكبر من أي وقت مضى للشراكة الأمريكية".