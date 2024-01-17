بلينكن يؤكد الحاجة إلى دولة فلسطينية
وصف وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن الصراع في غزة بأنه "مؤلم" وقال إن ثمة حاجة إلى دولة فلسطينية "تعطي الناس ما يريدون وتتعاون مع إسرائيل لتعمل بكفاءة".
وقال بلينكن لقادة الأعمال والسياسيين في دافوس، اليوم الأربعاء، إنه لا يتذكر وقتًا في مسيرته المهنية كانت فيه التحديات العالمية أكثر مما هي عليه الآن، بدءًا من الحرب في غزة وأوكرانيا إلى التوترات بشأن تايوان.
وذكر أنه لا يمكن التعامل مع أي مشكلة من المشكلات التي تريد إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن معالجتها بمعزل عن الأخرى، مكررًا تصريحات رئيس الحكومة الصينية لي تشيانغ الذي دعا إلى مزيد من التعاون العالمي أمس الثلاثاء.
وحول غزة قال بلينكن في كلمة ألقاها بالمنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس "المعاناة تفطر قلبي... السؤال هو ما الذي يجب فعله".
وأردف قائلًا إن واشنطن سمعت من كل دولة في الشرق الأوسط على الأغلب، أنها تريد حضور الولايات المتحدة على طاولة المناقشات لبحث طرق إنهاء الحرب بين إسرائيل ومسلحي حركة حماس في غزة.
وأضاف أن دور واشنطن مطلوب في أماكن أخرى أيضًا.
وقال "هناك أهمية أكبر من أي وقت مضى للشراكة الأمريكية".
وردًّا على سؤال ما إذا كان هناك أي احتمال فوري لوقف إطلاق النار في الحرب بين روسيا وأوكرانيا، عبر بلينكن عن اعتقاده بأنه لا يوجد أي احتمال، رغم أن الولايات المتحدة منفتحة دائمًا على هذا الأمر.
وفيما يتعلق بالأموال والموارد اللازمة لإعادة إعمار أوكرانيا بعد ما يقرب من عامين من الصراع، قال إن ممثلين عن القطاع الخاص يزورون أوكرانيا وإن العملية "ستأخذ مجراها".
وبعد تصريحات رئيس الوزراء الصيني أمس الثلاثاء بأن بلاده منفتحة على الاستثمار الأجنبي، قال بلينكن إن الولايات المتحدة تتعامل "بشكل مباشر وواضح جدًّا" مع بكين بشأن الشركات، وإنه رغم وجود خلافات بين البلدين هناك "فرص للتعاون بشكل أكبر" أيضًا.
وردًّا على سؤال عن التوترات بشأن تايوان بعد فوز الحزب الديمقراطي التقدمي الحاكم في الانتخابات الرئاسية يوم السبت، سلط بلينكن الضوء على أهمية مضيق تايوان، وقال إن الجزيرة لها مكانة كبيرة في العالم.
وذكر أن للجميع نفس المصلحة خاصة في ضوء دور تايوان في إنتاج رقائق أشباه الموصلات.
وعن التحديات التي تواجهها الولايات المتحدة في جميع أنحاء العالم، اقتبس بلينكن كلمات ونستون تشرشل رئيس الوزراء البريطاني خلال الحرب الثانية حين قال "عندما يتعلق الأمر بالمصاعب، إذا كنت تمر بالجحيم، استمر".