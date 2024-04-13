استياء بين ضباط الشرطة البريطانية بسبب سوء أوضاعهم الوظيفية

كشفت دراسة استقصائية حديثة أجراها اتحاد الشرطة في المملكة المتحدة عن مشاعر قلق بين الضباط في غرب إنجلترا فيما يتعلّق بوضعهم المالي والرضا الوظيفي بشكل عام.

ووفقًا لتقرير الاتحاد حول الأجور والمعنويات، الذي نشرته هيئة الإذاعة البريطانية، فإن غالبية كبيرة من الضباط يشعرون بأن وضعهم المالي أسوأ مقارنة بما كانوا عليه قبل خمس سنوات، حيث أعرب 81% من المشاركين عن هذا الأمر.

وقد أشارت النتائج إلى قلق واسع النطاق بين الضباط فيما يتعلق برفاهيتهم المالية، وفرص العمل داخل قوة الشرطة، التي بدورها أقرّت بتحديد الحكومة المركزية لأجور الضباط على المستوى الوطني، لكنها شددت على أهمية معالجة هذه القضية، وبذل الجهود لتنفيذ أنظمة تهدف إلى تحسين معنويات الضباط ورفاهيتهم.

كما سلّط التقرير الضوء على نقص كبير في الحماس بين الضباط لتوصية الآخرين بالانضمام إلى قوة الشرطة، حيث أعرب أكثر من 65٪ من المشاركين عن هذا الشعور. بالإضافة إلى ذلك، أشار ثلثا الضباط إلى أنهم لا يشعرون بالتقدير داخل قوّاتهم.