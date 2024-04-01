إنجلترا.. 250 وفاة أسبوعيًا بسبب التأخر في استقبال مرضى الطوارئ

كشفت صحيفة "التايمز"، أن أكثر من 250 شخصًا في إنجلترا يموتون كل أسبوع بسبب الانتظار الطويل للحصول على رعاية الطوارئ.

واعتبرت الصحيفة أن تلك الحالة تُعد دليلًا على عدم تنفيذ رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، تعهده بتوفير مليار جنيه إسترليني العام الماضي، لتحسين الرعاية الطارئة عن طريق تقليل أوقات الانتظار الطويلة.