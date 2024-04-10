تتحول إلى "مستودع سلاح غربي".. بولندا تطلب نشر صواريخ نووية أمريكية على أراضيها

رفع الرئيس البولندي أندريه دودا سقف المطالب من الولايات المتحدة، حتى وصل إلى طلب نشر صواريخ نووية أمريكية على الأراضي البولندية، وذلك بعد أن طلب من واشنطن نشر المزيد من القوات في بولندا.

وقال، في مقابلة مع صحيفة "دزينيك جازيتا براونا" البولندية، إنه سيكون من المستحسن لبولندا أن تسعى إلى نشر رؤوس حربية نووية أمريكية على أراضيها، في إطار برنامج المشاركة النووية التابع لحلف شمال الأطلسي "الناتو".

ورأى خبراء، لـ"إرم نيوز"، أن "المطالب البولندية المتكررة لجعلها "مستودعًا للسلاح الغربي" تشي بأن القارة الأوروبية باتت تعيش على صفيح ساخن".

حالة "من الجنون"

يرى الباحث في الشأن العسكري دينيس خوتوروف أن حالة "من الجنون" تعيشها الدول الغربية، خاصة تلك القريبة من روسيا.

ويشير، في حديثه لـ"إرم نيوز"، إلى أن "هناك حالة غير طبيعية تعيشها القارة الأوروبية وقد ترقى إلى الفوبيا أو الجنون، تحديدا تلك الدول القريبة من روسيا، وربما ننظر إلى الموضوع من جهتين: الأول خاص في بولندا تحديدا، والثاني مرتبط بالغرب عموما".

وبيّن خوتوروف أنه "في الشق المتعلق ببولندا ولمعرفة الأمر أكثر، فهذه الدولة تقع في موقع جغرافي معقد، خاصة أنها تملك أطول حدود مع بيلاروسيا أقوى حلفاء روسيا، ومنذ مدة غير بعيدة أعلنت روسيا أنها نشرت أسلحة نووية في بيلاروسيا، هذا قد يكون الدافع لدى بولندا لطلب نشر رؤوس حربية نووية على أراضيها من باب الردع".