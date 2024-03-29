بولندا تنشر طائرات في مجالها الجوي بعد ضربات روسية على أوكرانيا
قالت قيادة العمليات بالقوات المسلحة البولندية، إنه تم نشر طائرات بولندية وأخرى تابعة لحلفاء بالمجال الجوي للبلاد في وقت مبكر من صباح اليوم الجمعة، بعد أن شنت روسيا ضربات صاروخية على أوكرانيا.
وذكرت قيادة العمليات على منصة "إكس"، "طائرات بولندية وحليفة تعمل في المجال الجوي البولندي، مما قد يؤدي إلى مستويات متزايدة من الضوضاء، خاصة في الجزء الجنوبي الشرقي من البلاد"، وفقًا لوكالة "رويترز".
وفي الـ24 من شهر آذار/مارس الجاري، قالت القوات المسلحة البولندية، إن روسيا انتهكت المجال الجوي البولندي بصاروخ كروز أُطلق على أهداف في غرب أوكرانيا.
ويقع الجزء الجنوبي الشرقي من بولندا على الحدود مع أوكرانيا.