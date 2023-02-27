أوكرانيا تعلن إسقاط أكثر من 600 طائرة مسيرة إيرانية الصنع منذ سبتمبر
أعلن الجنرال ميكولا أولشوك قائد سلاح الجو الأوكراني، أن الجيش الأوكراني اعترض حتى الآن ودمر 650 صاروخ كروز روسيًا، مضيفًا أنه "تم إسقاط وتدمير أكثر من 610 طائرات مسيَّرة إيرانية الصنع منذ سبتمبر الماضي وحتى اليوم.
وذكر الجنرال أولشوك، خلال مقابلة صحفية نشرها موقع قناة "يورونيوز" الأوروبية، أن "الجيش الأوكراني دمر أكثر من 1000 صاروخ كروز روسي، وطائرات مسيرة إيرانية الصنع، خلال فترة 6 أشهر".
وأوضح "أنه منذ 11 سبتمبر وحتى الآن دمَّر الجيش الأوكراني أكثر من 650 صاروخ كروز روسيًا، وتم اعتراض وتدمير أكثر من 610 طائرات انتحارية من صنع إيران".
وكشف الجنرال أن القوات الجوية الأوكرانية تسلمت أنظمة الدفاع الجوي المعروفة باسم "NASAMS" و "Iris-T" و "Crotale" بالإضافة إلى نظام الدفاع الذاتي المضاد للطائرات "Gepard" من حلفائها الغربيين.
وتابع قائد سلاح الجو الأوكراني أن "قوات بلاده في انتظار استلام أنظمة الصواريخ و"باتريوت" و "سامب ـ تي" مشيرًا إلى أن "هذه المساهمات ليست كافية".
وأوضح: "نحتاج أسلحة حديثة بتكنولوجيا أكثر تقدمًا لاستعادة السيطرة على أجوائنا بأسرع ما يمكن"، مضيفًا: "يعرف حلفاؤنا ما تحتاجه أوكرانيا، خاصة القوات الجوية، وهي طائرات حديثة متعددة الأغراض وأنظمة دفاع جوي متوسطة وبعيدة المدى".
وتقول هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية إن عدد القتلى من الجنود الروس، خلال عام واحد، منذ الهجوم على هذا البلد يزيد على 147 ألف شخص.