أوكرانيا تعلن إسقاط أكثر من 600 طائرة مسيرة إيرانية الصنع منذ سبتمبر



أعلن الجنرال ميكولا أولشوك قائد سلاح الجو الأوكراني، أن الجيش الأوكراني اعترض حتى الآن ودمر 650 صاروخ كروز روسيًا، مضيفًا أنه "تم إسقاط وتدمير أكثر من 610 طائرات مسيَّرة إيرانية الصنع منذ سبتمبر الماضي وحتى اليوم.

وذكر الجنرال أولشوك، خلال مقابلة صحفية نشرها موقع قناة "يورونيوز" الأوروبية، أن "الجيش الأوكراني دمر أكثر من 1000 صاروخ كروز روسي، وطائرات مسيرة إيرانية الصنع، خلال فترة 6 أشهر".