أوكرانيا: روسيا ضاعفت عدد سفنها في البحر الأسود

وأوضحت أن إحدى السفن فرقاطة مسلحة بثمانية صواريخ من طراز كاليبر.

كانت أوكرانيا قالت يوم السبت الماضي إن روسيا أطلقت أربعة صواريخ من طراز كاليبر من البحر الأسود، تم إسقاط اثنين منها.

ويتمركز أسطول روسيا في البحر الأسود في شبه جزيرة القرم، التي ضمتها موسكو في عام 2014.