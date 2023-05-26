أمريكا تفرض عقوبات على رئيس "فاغنر" في مالي
فرضت وزارة الخزانة عقوبات على إيفان ألكساندروفيتش ماسلوف، الذي وصفته بأنه رئيس وحدات "فاغنر" شبه العسكرية ومديرها الرئيسي في مالي، واتهمته بالعمل بتنسيق وثيق مع مسؤولين في الحكومة المالية لنشر المجموعة في البلاد.
وقالت وزارة الخزانة في بيان لها إن ماسلوف يرتب أيضا لقاءات بين مؤسس المجموعة يفجيني بريجوجن ومسؤولين حكوميين من عدة دول أفريقية.
ويجمد إجراء الوزارة اليوم الخميس أي أصول لماسلوف في الولايات المتحدة ويمنع الأمريكيين بوجه عام من التعامل معه.
وقالت واشنطن إن "فاغنر" ربما تعمل من خلال مالي ودول أخرى على إخفاء جهود تبذلها للحصول على عتاد عسكري لاستخدامه في أوكرانيا، مثل الألغام والطائرات المسيرة والرادارات والأنظمة المضادة للمدفعية.
وحذرت واشنطن مرارا مما وصفته بأنشطة "فاغنر" التي تزعزع الاستقرار وشددت العقوبات على المجموعة العسكرية الخاصة في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا العام الماضي.
وقاتل مرتزقة "فاغنر" إلى جانب القوات الروسية النظامية في أوكرانيا، بما شمل بعضا من أعنف المعارك.
وقال براين نيلسون وكيل وزارة الخزانة الأمريكية لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية في البيان إن "عقوبات وزارة الخزانة ضد أكبر ممثل لمجموعة فاغنر في مالي تحدد وتعطل عنصرا رئيسيا يدعم أنشطة المجموعة العالمية".
وأضاف: "وجود مجموعة فاغنر في القارة الأفريقية يمثل قوة مزعزعة للاستقرار لأي دولة تسمح بنشر موارد المجموعة على الأراضي الخاضعة لسيادتها".
واتهمت واشنطن مجموعة "فاغنر" بتزويد قوات الدعم العسكري في السودان بصواريخ أرض جو.
وقد يمنح ذلك القوات شبه العسكرية دفعة في القتال الذي تخوضه ضد الجيش السوداني، الذي يعتمد بشدة على الضربات الجوية في استهدافها.
وأدى القتال الذي اندلع بين الطرفين الشهر الماضي إلى تفاقم أزمة إنسانية في البلاد وأجبر أكثر من 1.3 مليون شخص على الفرار ويهدد بزعزعة استقرار المنطقة.
وأقام قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو، المعروف باسم حميدتي، علاقات مع روسيا.
وقال دبلوماسيون غربيون في الخرطوم في عام 2022 إن "فاغنر" ضالعة في عمليات تعدين غير مشروعة للذهب في السودان وتنشر معلومات مضللة.
وكان حميدتي قد قال في وقت سابق إنه نصح السودان بقطع العلاقات مع فاجنر بعدما فرضت الولايات المتحدة عقوبات عليها. وقالت فاجنر في 19 أبريل/ نيسان إنها لم تعد تعمل في السودان.