رئيس فاغنر: بدأنا الانسحاب من باخموت وسنسلم مواقعنا للجيش الروسي

أعلن قائد مجموعة فاغنر، يفغيني بريغوجين، اليوم الخميس، بدء انسحاب عناصره من مدينة باخموت بشرق أوكرانيا وتسليمها إلى الجيش الروسي، وذلك بعد أيام من تأكيده السيطرة عليها إثر معركة هي الأطول منذ بدء الغزو.

وقال بريغوجين، في شريط فيديو وزّعه مكتبه الإعلامي "نحن في طور سحب وحداتنا من باخموت اليوم. من الآن وحتى الأول من حزيران، ستعود غالبيتها (الوحدات) إلى القواعد الخلفية.. سنعيد مواقعنا إلى العسكريين، مع الذخيرة وكل ما يتواجد فيها".

وكان بريغوجين هدَّد في وقت سابق بسحب قواته من مدينة باخموت الأوكرانية بعد ما قيل إنها خلافات حول الذخائر.

وألقى بريغوجين باللوم في قراره بشكل مباشر على وزارة الدفاع الروسية.