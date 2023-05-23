أمريكا: "فاغنر" تسعى لتمرير أسلحة عبر مالي

زعمت أمريكا أن شركة "فاغنر" الروسية تحاول تمرير أسلحة عبر أراضي دولة مالي، لاستخدامها في أوكرانيا.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، ماثيو ميللر: "نعتقد أن فاغنر تحاول إخفاء محاولاتها للحصول على معدات عسكرية لاستخدامها في أوكرانيا، من خلال العمل عبر دول ثالثة، حيث يمتلكون قواعد".

ووفقا لميلر، فقد تلقت الولايات المتحدة معلومات في الأيام القليلة الماضية تفيد بأن شركة "فاغنر" العسكرية الخاصة، "تحاول تسليم شحنات أسلحة" عبر مالي، "محاولين استخدام وثائق مزورة لهذه الصفقات".

وأضاف: "هناك أدلة على أن فاغنر تحاول الحصول على أنظمة قتالية من موردين أجانب وتهريبها عبر مالي كطرف ثالث، في الوقت الحالي، لم نر تأكيدا على أن عمليات التسليم هذه قد تم الاتفاق عليها أو تنفيذها، ولكننا نراقب الوضع عن كثب"، وفقا لوكالة "تاس".

وتابع: "لقد فرضنا عقوبات على عدد من الكيانات والأفراد في العديد من القارات التي تدعم عمليات فاغنر العسكرية، وسوف نقدم معلومات إضافية بخصوص هذا قريبا".