رئيس أذربيجان: الهجوم على سفارتنا في طهران "إرهاب"
قال رئيس أذربيجان إلهام علييف، اليوم الجمعة، إن الهجوم على سفارة بلاده في إيران "عمل إرهابي".
وطالب بإجراء تحقيق عاجل ومعاقبة منفذ الهجوم الذي وصفه بأنه "إرهابي".
وكتب علييف على تويتر "أدين بشدة العمل الإرهابي الذي وقع في سفارة أذربيجان في طهران".
وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الخارجية في أذربيجان مقتل مسؤول أمني وإصابة شخصين عندما فتح مهاجم النار على السفارة في إيران. وقالت الوزارة إنها ستجلي موظفي سفارتها في طهران
وقُتل مسؤول أمن السفارة الأذربيجانية في العاصمة الإيرانية طهران، الذي يدعى أورخان زيوروف، إثر هجوم مسلح لا تزال السلطات تحقق بشأنه رغم تسريبات بأنه ذو دوافع شخصية.