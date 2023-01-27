رئيس أذربيجان: الهجوم على سفارتنا في طهران "إرهاب"

قال رئيس أذربيجان إلهام علييف، اليوم الجمعة، إن الهجوم على سفارة بلاده في إيران "عمل إرهابي".

وطالب بإجراء تحقيق عاجل ومعاقبة منفذ الهجوم الذي وصفه بأنه "إرهابي".

وكتب علييف على تويتر "أدين بشدة العمل الإرهابي الذي وقع في سفارة أذربيجان في طهران".