لحظة دخول مسلح السفارة الأذربيجانية في طهران وإطلاق النار (فيديو)

وأوضح المقطع عراكًا بالأيدي نشب بين المسلح وموظف في السفارة، عقب أن صوب المسلح بندقيته نحو موظفين آخرين دخلا غرفة مجاورة، وأخذ بإطلاق النار صوبهما.

وكانت منصات إخبارية مقربة من الحرس الثوري الإيراني أفادت، اليوم الجمعة، بهجوم مسلح استهدف مبنى سفارة جمهورية أذربيجان في العاصمة طهران، أسفر عن مقتل مسؤول أمني في السفارة.

وقالت قناة "قدس" التابعة للحرس الثوري الإيراني إن "هجومًا مسلحًا وقع قرابة الساعة 8:30 صباح اليوم بتوقيت طهران على سفارة جمهورية أذربيجان في العاصمة الإيرانية طهران".

وأضافت أن "الشخص الذي تم قتله في السفارة الأذربيجانية في طهران يعمل مسؤول الأمن بالسفارة ويدعى أورخان زيوروف أثناء صد هذا الهجوم".