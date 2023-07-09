"عطف الغرب لا يكفي".. ما الذي يمنع أوكرانيا من الانضمام لحلف الناتو؟

يجتمع رؤساء وحكومات دول حلف الأطلسي البالغ عددها 31 دولة، في العاصمة الليتوانية يومي الثلاثاء والأربعاء القادمين من أجل التشاور بشأن فرص انضمام أوكرانيا للحلف.

وتقف عدد من العوامل في طريق انضمام أوكرانيا إلى حلف شمال الأطلسي منها الخشية أن تلجأ موسكو إلى المادة 5 من ميثاق الناتو بشأن الدفاع الجماعي والتي تنص على أن "أي هجوم أو عدوان مُسلّح ضد طرفٍ منهم (الناتو)، يعتبر عدوانًا عليهم جميعًا".

ونقلت وكالة "دوتسيه فيليه" الألمانية عن السفير الأوكراني في برلين أنه جدد دعوة بلاده للحصول على وعد واضح بضمها لحلف الناتو.

وكان تفكير أوكرانيا في الانضمام لـ "الناتو" بدأ بشكل عملي عام 2008، لكنها توقفت عن محاولاتها عام 2010 بعد انتخاب فيكتور يانوكوفيتش رئيسا للبلاد، مفضلا اتباع سياسة عدم الانحياز.

وعاد تفكير أوكرانيا بالانضمام إلى الناتو مع ضم روسيا شبه جزيرة القرم، وهي الرغبة التي تزايدت مع اندلاع الحرب مع روسيا في شباط/ فبراير من العام الماضي.