"عطف الغرب لا يكفي".. ما الذي يمنع أوكرانيا من الانضمام لحلف الناتو؟
يجتمع رؤساء وحكومات دول حلف الأطلسي البالغ عددها 31 دولة، في العاصمة الليتوانية يومي الثلاثاء والأربعاء القادمين من أجل التشاور بشأن فرص انضمام أوكرانيا للحلف.
وتقف عدد من العوامل في طريق انضمام أوكرانيا إلى حلف شمال الأطلسي منها الخشية أن تلجأ موسكو إلى المادة 5 من ميثاق الناتو بشأن الدفاع الجماعي والتي تنص على أن "أي هجوم أو عدوان مُسلّح ضد طرفٍ منهم (الناتو)، يعتبر عدوانًا عليهم جميعًا".
ونقلت وكالة "دوتسيه فيليه" الألمانية عن السفير الأوكراني في برلين أنه جدد دعوة بلاده للحصول على وعد واضح بضمها لحلف الناتو.
وكان تفكير أوكرانيا في الانضمام لـ "الناتو" بدأ بشكل عملي عام 2008، لكنها توقفت عن محاولاتها عام 2010 بعد انتخاب فيكتور يانوكوفيتش رئيسا للبلاد، مفضلا اتباع سياسة عدم الانحياز.
وعاد تفكير أوكرانيا بالانضمام إلى الناتو مع ضم روسيا شبه جزيرة القرم، وهي الرغبة التي تزايدت مع اندلاع الحرب مع روسيا في شباط/ فبراير من العام الماضي.
يقول الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) ينس ستولتنبرغ الذي زار كييف، الخميس الماضي إن "مستقبل أوكرانيا سيكون في الانضمام إلى الناتو.
وأضاف أن "جميع أعضاء الحلف وافقوا على أن أوكرانيا يجب أن تكون عضوا"، لكنه لم يذكر تاريخا محددا لموعد حدوث ذلك.
غير أن وكالة "سبوتنيك" الروسية نقلت عن ما أسمتها تقارير أن "برلين تتعامل بحذر مع احتمال تقديم عضوية فورية، مشيرة إلى أنها تريد أن يكون لديها وقت لتطوير الضمانات (الأمنية)، وبالتالي منع العضوية فعليا".
وأضافت أن "ألمانيا لا تريد من فلاديمير بوتين أن " يختبر المادة 5" من ميثاق الناتو بشأن الدفاع الجماعي والتي تنص على أن "أي هجوم أو عدوان مُسلّح ضد طرفٍ منهم (الناتو)، يعتبر عدوانًا عليهم جميعًا".
من جانبها، قالت سفيرة لاتفيا لدى ألمانيا، ألدا فاناغا، إن أوكرانيا "لا يمكنها أن تصبح عضوا في حلف شمال الأطلسي في سياق الصراع المستمر".
وأضافت في مقابلة مع صحيفة "أر إن دي" الألمانية أن "هذه القمة ستكون تاريخية، وينبغي أن تبعث برسالة واضحة حول كيفية حماية الجانب الشرقي للناتو بشكل أفضل، كما أن هناك خطة لكيفية قبول أوكرانيا في حلف شمال الأطلسي".
وتابعت: "الآن في ظروف الحرب، من المستحيل القبول، لكننا نناقش أيضا بشكل مكثف الضمانات الأمنية التي يمكن تقديمها لأوكرانيا قبل الانضمام".
من جانبه، قال رئيس الولايات المتحدة الأمريكية جو بايدن إن تماسك حلف الناتو أمر بالغ الأهمية.
وأضاف في مقابلة مع "سي أن أن" أنه "لا يعتقد أن هناك إجماعًا في الناتو حول ما إذا كان سيتم ضم أوكرانيا إلى عائلة الناتو في خضم الحرب أم لا"، موضحا أن الناتو مصمم على الالتزام بكل شبر من الأراضي التي تقع ضمن أراضي الناتو في حال انضمام أوكرانيا لها.
وقال بايدن إنه "يعتقد أنه من السابق لأوانه القول بالدعوة للتصويت الآن، لأن هناك مؤهلات يجب الوفاء بها، بما في ذلك التحول الديمقراطي وبعض القضايا الأخرى".