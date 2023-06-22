شولتس يبدد آمال أوكرانيا في انضمام سريع إلى "الناتو"

واقترح شولتس التركيز على تعزيز القوة القتالية لأوكرانيا، وهي ما اعتبرها أولوية قصوى في قمة حلف الأطلسي في فيلنيوس (في منتصف يوليو تموز). مؤكدًا أن برلين وشركاءها في مجموعة السبع والاتحاد الأوروبي يعملون على توفير ضمانات أمنية طويلة الأمد لكييف.

وبين أن الهدف هو "مواجهة العدوان الروسي من خلال دعم عسكري مستدام لأوكرانيا، بما في ذلك أسلحة غربية حديثة، وتعزيز المرونة الاقتصادية لأوكرانيا للدفاع عن نفسها".