شولتس يبدد آمال أوكرانيا في انضمام سريع إلى "الناتو"
بدد المستشار الألماني أولاف شولتس، آمال كييف في الانضمام سريعا إلى حلف شمال الأطلسي، وبالمقابل تعهد لها بضمانات أمنية طويلة الأمد.
وقال شولتس، اليوم الخميس، في كلمة أمام البرلمان الألماني، إن الحكومة في كييف اعترفت بأن أوكرانيا لن تكون قادرة على الانضمام إلى الحلف طالما بقيت الحرب مستمرة. مضيفا: "علينا أن نلقي نظرة حكيمة على الوضع الحالي".
واقترح شولتس التركيز على تعزيز القوة القتالية لأوكرانيا، وهي ما اعتبرها أولوية قصوى في قمة حلف الأطلسي في فيلنيوس (في منتصف يوليو تموز). مؤكدًا أن برلين وشركاءها في مجموعة السبع والاتحاد الأوروبي يعملون على توفير ضمانات أمنية طويلة الأمد لكييف.
وبين أن الهدف هو "مواجهة العدوان الروسي من خلال دعم عسكري مستدام لأوكرانيا، بما في ذلك أسلحة غربية حديثة، وتعزيز المرونة الاقتصادية لأوكرانيا للدفاع عن نفسها".
ويجتمع زعماء الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي في فيلنيوس يومي 11 و12 يوليو تموز؛ لبحث ما سيقدمونه إلى كييف.
وفي حين تدعو كييف وأقرب حلفائها في أوروبا الشرقية إلى اتخاذ خطوات ملموسة لتقريب أوكرانيا من العضوية، تشعر حكومات غربية مثل الولايات المتحدة وألمانيا بالقلق من أي خطوة يحتمل أن تقرب الحلف من الدخول في حرب مع روسيا.