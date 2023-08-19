في سابقة من نوعها.. قاضٍ في غوانتانامو يستبعد أدلة انتزعت تحت التعذيب

أعلن قاض عسكري أمريكي، أمس الجمعة، أن اعترافات رجل مشتبه في صلته بهجوم إرهابي تبنّاه تنظيم "القاعدة" لا يُمكن أن تستخدم كأدلّة إذا انتزعت تحت التعذيب.

يأتي ذلك ليمثل "سابقة" قد تشكّل عقبة جديدة في إطار الإجراءات القضائية المرتبطة بهجمات 11 أيلول/سبتمبر.

وقال قاضي قاعدة غوانتانامو إن اعترافات عبد الرحيم الناشري، الذي يُعتبر العقل المدبّر للهجوم على المدمّرة الأمريكية "يو اس اس كول" الذي أدّى إلى مقتل 17 شخصًا في العام 2000 في اليمن، نتجت عن سنوات من العنف تعرّض له المشتبه فيه وتسببت به وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية (سي آي إيه) ومكتب التحقيقات الفدرالي (إف بي آي).

وكتب القاضي العقيد لاني أكوستا: "إن استبعاد دليل مثل هذا ستكون له تداعيات على المجتمع".

وأضاف: "غير أن السماح (باستخدام) دليل حصلت عليه الحكومة نفسها التي تسعى إلى ملاحقة ومحاكمة المتّهم لكن عن طريق التعذيب أو في ظلّه، قد تكون تداعياته أكبر على المجتمع".