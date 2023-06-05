هيئة رقابية أممية تحمّل أمريكا مسؤولية تعذيب سجين في غوانتانامو

حمّلت هيئة رقابية تابعة للأمم المتحدة الولايات المتحدة الأمريكية وسبع دول أخرى مسؤولية تعذيب سجين سعودي واحتجازه بشكل غير قانوني، بانتظار محاكمته بعقوبة الإعدام في معتقل غوانتانامو.

ورفض فريق العمل التابع للأمم المتحدة المعني بالاعتقال التعسّفي الاستخدام المنهجي لغوانتانامو لاحتجاز المشتبه بهم الذين تمّ اعتقالهم خلال "حرب واشنطن على الإرهاب"، بعد هجمات 11 أيلول/سبتمبر 2001، ملمحا إلى أن بعض الحالات قد ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية.

وتناول 5 خبراء مستقلين من فريق العمل التابع للأمم المتحدة قضية رفعها عبدالرحيم النشيري، وهو مواطن سعودي من أصل يمني، يُشتبه في أنّه العقل المدبّر للتفجير الانتحاري للمدمّرة الصاروخية "يو إس إس كول" في تشرين الأول/أكتوبر عام 2000، والذي أودى بحياة 17 بحّاراً.

وأكّد محامون أن النشيري نُقل خلال أربع سنوات بين مواقع سرية مختلفة تابعة لوكالة الاستخبارات المركزية - في أفغانستان وليتوانيا والمغرب وبولندا ورومانيا وتايلاند، حيث تعرّض للتعذيب وسوء المعاملة، ووصل إلى غوانتانامو عام 2006.

وبقي النشيري محتجزاً دون توجيه تهمة له إلا في عام 2008، فيما لا تزال القضية المرتبطة بعقوبة الإعدام التي رفعها أمام اللجنة العسكرية قيد الإجراءات السابقة للمحاكمة.