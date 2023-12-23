بسبب "أخطاء في طلبها".. منافِسة بوتين على الرئاسة تغادر السباق قبل بدايته

منعت السلطات الروسية اليوم السبت الصحفية التلفزيونية السابقة يكاترينا دونتسوفا من الترشح أمام الرئيس فلاديمير بوتين في الانتخابات المقررة في مارس آذار المقبل بسبب أخطاء في طلبها للتسجيل كمرشحة.

وأظهر مقطع فيديو اجتماعا للجنة الانتخابات المركزية صوّت فيه أعضاؤها بالإجماع على عدم قبول ترشحها.

ثم ظهرت رئيسة اللجنة إيلا بامفيلوفا وهي تقدم كلمات المواساة إلى دونتسوفا.

وقالت بامفيلوفا "أنت امرأة شابة، وكل شيء أمامك. أي أمر سلبي يمكن دائما أن يتحول إلى ميزة. وأي تجربة تظل بمثابة خبرة".

ونشرت قناة حملة دونتسوفا على تيليجرام صور وثائق قالت إن اللجنة أشارت إلى أنها غير مذيلة بالتوقيعات الصحيحة.

وجاء القرار بعد ثلاثة أيام فقط من تقديم دونتسوفا (40 عاما) وثائق إلى لجنة الانتخابات لدعم سعيها للترشح. وكانت تعتزم خوض السباق ببرنامج يتضمن إنهاء الحرب في أوكرانيا وإطلاق سراح السجناء السياسيين.