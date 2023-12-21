مرشحة "من أجل السلام" تنافس بوتين على رئاسة روسيا

ويسعى بوتين إلى الفوز بولاية جديدة مدّتها ستّ سنوات، ومن الناحية النظرية، يمكن للرئيس الروسي البقاء في الكرملين حتى العام 2036، وهو العام الذي يبلغ فيه 84 سنة.

وترشّحت دونتسوفا، وهي صحافية سابقة وعضو في مجلس المدينة، كمستقلة "من أجل السلام والعمليات الديموقراطية".

وبعد إعلانها ترشّحها، استدعتها النيابة العامة لكنّ لجنة الانتخابات المركزية أكّدت أنّ أوراقها سليمة.

وردا على سؤال حول مخاوفها الأمنية الأربعاء، قالت إنّ لديها "مخاوف" لكن ما كانت تفعله "قانوني".

وفي وقت سابق الأربعاء، قالت اللجنة الانتخابية إنها تلقت حتى الأربعاء 16 طلب ترشح للانتخابات الرئاسية المقرّرة في منتصف آذار/مارس، بحسب ما أوردت وكالة "ريا نوفوستي" للأنباء.