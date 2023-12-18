بوتين يقدم أوراق ترشحه للرئاسة إلى لجنة الانتخابات المركزية (فيديو)

قدم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أوراقه إلى لجنة الانتخابات المركزية لتسجيل نفسه كمرشح للرئاسة، حسبما صرح المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف لوكالة "ريا نوفوستي" الروسية.

وردًا على سؤال حول إتمام بوتين لعملية تقديم أوراق الترشح، قال بيسكوف: "نعم، لقد نجحت المهمة".

ونشر موقع الكرملين الرسمي مشاهد لدخول بوتين إلى مركز تابع للجنة الانتخابات المركزية، وتقديمه لأوراق الترشح.