مبادرة تركية تقترح هدنة روسية أوكرانية لـ 16 عامًا

كشفت صحيفة روسية، أن تركيا سلّمت موسكو وكييف مبادرة جديدة، تقترح وقف الصراع بين الدولتين، أو تجميده حتى العام 2040، ووضع حد لحالة التوتر العالمي بين روسيا والغرب.

وذكرت صحيفة "Novaya Gazeta Europe" نقلاً عن مصادر، أن المقترح التركي الذي يستند إلى وثائق من المفاوضات الأولى في إسطنبول، قد يحظى بدعم أوروبي ودول الجنوب العالمي.

ويشدد المقترح على ضرورة الالتزام المتبادل بين روسيا وأمريكا بعدم استخدام الأسلحة النووية، وتجديد معاهدة (ستارت-3) المعنية بالحد من الأسلحة الاستراتيجية، وعدم الانسحاب الأحادي منها.

كما تحظر الوثيقة التركية، التدخل في الشؤون الداخلية لدولة أخرى بأي شكل من شأنه زعزعة استقرار حكومتها، وكذلك تجميد الحرب على طول خط المواجهة الحالي، والالتزام بإجراء استفتاءات في عام 2040 منها استفتاء وطني تحت رقابة دولية في جميع الأراضي الأوكرانية التي ضمتها روسيا وقت تجميد الحرب.

وتُلزم الوثيقة في حال الموافقة عليها، كييف بعدم الانضمام إلى أي تكتل عسكري حتى عام 2040، وفي ذات الوقت لا تعترض روسيا على انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي.