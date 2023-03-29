"هاكرز" كوريا الشمالية يتصيدون خبراء المفاوضات الدوليين

ووفقا لصحيفة "واشنطن بوست" الامريكية، يأتي تحذير "مانديانت" الجديد في أعقاب تحذير سابق صدر الأسبوع الماضي حيال نفس المجموعة من قِبل وكالات الأمن في كوريا الجنوبية وألمانيا، حذر من أن "هاكرز" كوريا الشمالية يشنون حملة مصممة للوصول إلى حسابات الضحايا على غوغل.

وفي السنوات الأخيرة، أصبحت محاولات التصيد والاحتيال أكثر تعقيدًا، فعلى سبيل المثال تلقى بروس كالينغر، الخبير المتخصص في شمال شرق آسيا رسالة من إيميل موثق لمحلل كوري يطلب منه مراجعة ورقة بحثية لخبير نووي بارز، وبعد محادثة طويلة بدت طبيعية، وصله رابط من المفترض أن يوصله إلى البحث، لكن عند تحليله من قِبل خبراء الأمن السيبراني، اتضح أنه رابط خبيث يهدف لاختراق حسابه.

وكشف الخبراء أن حيل التصيد لا تتضمن في بعض الأحيان هذه الروابط أو المرفقات، بل تعتمد على بناء علاقة وحوار مع الخبراء في مجالات مختلفة لجمع معلومات حول رؤيتهم حول السياسات المتعلقة بكوريا الشمالية من خلال انتحال صفة الأشخاص في مراكز الأبحاث الحقيقية وتكليف الخبراء بإعداد التقارير.

ويسلط التقرير، الذي يقدم نظرة شاملة على أنشطة مجموعة "APT43"، الضوء على عملية الجريمة الإلكترونية المعقدة المتزايدة في بيونغ يانغ.

ويذكر أن بعض مجموعات "الهاكرز" المدعومة من الدولة مرتبطة بعمليات واسعة النطاق مثل مجموعة "لازورس" التي خلص محققون أمريكيون إلى أنها كانت وراء اختراق شركة "سوني" بعد إنتاجها فيلما عن الرئيس الكوري الشمالي كيم جونغ أون.

وقال بن ريد، رئيس قسم تحليلات التجسس الإلكتروني في شركة "مانديانت"، إن مجموعات مثل "APT43" متخصصة في التركيز على نطاق أضيق مثل جمع المعلومات الاستخباراتية بشكل يمكن دمجه في العملية الأكبر، كما تتشارك هذه المجموعات التقنيات وتعمل نحو هدف مشترك لدعم طموحات كيم النووية.